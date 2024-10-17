Екатеринбуржцы пожаловались на подделку подписей жильцов представителями УК

В Екатеринбурге жалобы о подделке представителями управляющей компании подписей жильцов привела к уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В прокуратуру обратились жители многоквартирного дома №16/3 по улице Спутников. По их словам с 17 мая по 17 июня текущего года на общем собрании собственников было принято решение о выборе управляющей организации ООО "Жилспектр". Все подписи были переданы в Департамент государственного жилищного и строительного надзора региона для дальнейшего внесения изменений в лицензию компании. Однако, по словам жильцов, часть подписей на листах голосования подделаны и не принадлежат собственникам дома.

Прокуратура в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила материалы проверки в орган предварительного расследования ОП № 6 УМВД России по Екатеринбург. По результатам рассмотрения материалов прокуратуры возбуждено уголовное по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.