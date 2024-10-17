Нефтегазовый кластер Тюменской области представят в арктических регионах

Нефтегазовый кластер Тюменской области представят в арктических регионах, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Инвестиционный блок региона разработал выездное мероприятие "Новые форматы сотрудничества в арктических регионах". Члены ассоциации "Нефтегазовый кластер" смогут увидеть, как организован

технологический процесс на действующем промысле, установить контакты с профильными техническими специалистами.

Директор Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства в Тюменской области Анатолий Картухин отметил, что в условиях текущей политической и экономической ситуации важным направлением деятельности является выстраивание кооперации между предприятиями, в том числе нефтегазового сектора.

"Одним из ключевых вопросов при этом остается решение технологических задач, связанных с импортозамещением критической номенклатуры. Подобные мероприятия позволяют более эффективно выстраивать кооперационные цепочки, а также коммуникацию с индустриальными партнерами и заказчиками", - говорится в сообщении.

Выездное мероприятие пройдет с 5 по 8 ноября 2024 года, в Новом Уренгое и Тюмени.

В программе: визит на арктическое месторождение: экскурсии на кустовую площадку, производственные объекты, осмотр технологического оборудования, презентация технологических вызовов, демонстрация цифровых решений (автономный куст), презентация услуг и технологий, нетворкинг.