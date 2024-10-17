В Алапаевске вынесли приговор по делу о гибели 9 человек от суррогата

Алапаевский городской суд Свердловской области вынес приговор шести мужчинам и трем женщинам, обвиняемым в незаконном обороте алкоголя, от которого погибло девять жителей Среднего Урала и ХМАО-Югры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Было установлено, что с сентября 2020 по декабрь 2021 года осужденные поставляли, реализовывали и выступали в роли посредников в незаконном обороте контрафактной спиртосодержащей продукции. Товар содержал метиловый спирт, концентрация которого превышала предельно допустимые значения и представляла опасность для людей. В декабре 2021 года, после употребления продукции, девять человек скончались, а еще пятерым был причинен вред здоровью различной степени тяжести.

В зависимости от роли и степени участия суд признал фигурантов дела виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) и п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере).

Гособвинение запросило для них от 7 до 10 лет лишения свободы. Суд же назначил шестерым подсудимым от 6 до 9 лет исправительной колонии общего режима. Трем женщинам-реализаторам - от 3 до 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет.

В прокуратуре отметили, что двое осужденных все еще объявлены в розыск.