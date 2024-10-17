В Туле двум высокопоставленным силовикам вменили организацию незаконной миграции

В Туле по делу об организации незаконной миграции задержаны заместитель начальника полиции по оперативной работе и руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков областного управления МВД.

По версии следствия, силовики входили в комиссию по выдаче квот иностранцам на разрешение на временное проживание. В 2020-24 гг., зная, что поданные мигрантами сведения недостоверны, за деньги соглашались выдать квоту. Полицейские действовали в составе банды, причастной к организации в Тульской области незаконной миграции. Подозреваемые задержаны.

Прошли обыски, вскоре подозреваемым предъявят обвинение. Расследование продолжается, сообщает СКР.