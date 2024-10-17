Российский серийный убийца-расчленитель скоро выйдет на свободу

Российский серийный убийца-расчленитель Анвар Масалимов выйдет на свободу уже перед новым годом. Он был первым в истории России осуждённым, кому заменили смертную казнь на пожизненное лишение свободы.

Как сообщает SHOT, сейчас Масалимов находится в исправительной колонии в Башкортостане.

Своё первое убийство 63-летний мужчина совершил ещё в 1980 году. Тогда он зарезал своего собутыльника. Его приговорили к 15 годам колонии. В 1991 году его перевели в колонию-поселение в Томской области. Там он в ходе пьяной ссоры сначала задушил жителя поселка, а потом расчленил и сжёг его останки в печи.

В октябре 1992-го убийцу приговорили к смертной казни, но из-за моратория заменили наказание на пожизненное заключение. Он сидел в колонии для самых опасных преступников "Вологодский пятак", затем его перевели в тюрьму "Полярная сова" в ЯНАО.

В 2016 году Масалимов вышел на свободу по условно-досрочному. И требовал от государства жилье и компенсацию за "строгое наказание". В 2018 году он порезал ножом своего собутыльника. Его приговорили к пяти годам колонии.