В Екатеринбурге открылся филиал пункта отбора на военную службу по контракту

В Екатеринбурге открылся филиал пункта отбора на военную службу по контракту. Он развернулся в здании администрации Октябрьского района по улице Тверитина, 41/2.

"Мы посчитали, что для Екатеринбурга недостаточно только одного пункта отбора и есть необходимость организовать работу в филиалах. Мы их создаем на территории города и обеспечиваем всем необходимым", – заявил заммэра Игорь Сутягин.

Пункт отбора поможет желающим заключить контракт с Министерством обороны. Специально обученные и подготовленные сотрудники расскажут о прохождении службы и льготах для бойцов и их семей, как, например, помощь в устройстве ребенка в детский сад или школу. В филиале также помогут оптимизировать процедурные моменты: прохождение медицинских комиссий, оформление справок, документов.

По словам главы администрации Октябрьского района Игоря Костенко, помещение для нового пункта было подготовлено за две недели. Также был определен формат взаимодействия со всеми структурами, участвующими в этом процессе.

Место открытия также было выбрано неслучайно: в центр удобно добираться, а все задействованные в процессе учреждения находятся в шаговой доступности: в ЦГБ № 1 на Декабристов, 15 можно бесплатно обследоваться и сдать анализы, а в военном комиссариате на Луначарского, 177 пройти военно-лечебную комиссию.

Напомним, в сентябре власти Свердловской области и Екатеринбурга увеличили размер единовременной выплаты уральцам, заключившим контракт на прохождение службы на СВО, до 1,6 млн руб.