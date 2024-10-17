В Екатеринбурге определились с подрядчиком на строительство суда в Академическом районе

В Екатеринбурге выбрали подрядчика, который займется завершением работ по строительству суда в Академическом районе. Об этом сообщается на сайте госуслуг. Стоимость заключительного этапа работ составляет 2,1 млрд рублей.

Новое административное здание расположится в границах улиц Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина – реки Патрушиха. Согласно проектной документации, здание будет разделено на два блока, в одном из которых будет находиться районный суд, а во втором – 10 участков мировых судей.

Несмотря на то, что аукцион уже завершен, название компании-подрядчика пока оглашается. Известен только перечень работ, который тому предстоит сделать до февраля 2025 года. Среди них: электромонтажные работы, организация систем водоснабжения и канализации, установка малых архитектурных форм, озеленение, ограждение территории и наружное освещение и другое.

Предполагается, что инстанция начнет работу весной 2025 года. О том, как будет выглядеть здание суда в самом молодом районе Екатеринбурга, мы рассказывали ранее.