В Екатеринбурге у "гонщика" арестовали машину за сотни неоплаченных штрафов ГАИ

У жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль за сотни неоплаченных штрафов ГАИ. Он пытался помешать судебным приставам забрать машину.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в отношении уральца было возбуждено 233 исполнительных производства на общую сумму 206 тысяч рублей. В основном это превышение скорости (статья 12.9 КоАП РФ). За неоплату штрафов в срок "гонщику" было начислено 190 тысяч рублей исполнительского сбора.

Автомобиль "Киа Церато", на котором и были совершены административные нарушения, объявили в исполнительский розыск. В итоге машину удалось обнаружить на стоянке у ТРЦ "Антей" на улице Малышева. В отношении авто составили акт описи и ареста. Затем машину эвакуировали на специализированную стоянку под ответственное хранение.

"Во время эвакуации водитель, который управлял транспортным средством, зарегистрированным на организацию, попытался остановить эвакуатор, хватался за ручки "Киа", очень не хотел расставаться с автомобилем", - рассказали в службе судебных приставов.

Как отметили в ведомстве, если в ближайшее время долги по штрафам не будут оплачены, машину отдадут на оценку с последующей реализацией на торгах в Росимуществе.