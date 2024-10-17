Российские айтишники зарабатывают в среднем 200-300 тысяч

Российские айтишники получают в среднем 200-300 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса Профсоюза работников IT, опубликовавшего эти данные в своем телеграм-канале.

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Опрос проводится каждые полгода, в нем участвовали 1,5 тыс. человек, которым задавались и вопросы об уровне образования.

Оказалось, что в IT-сфере зарплата сильно связана с образованием. Так, медианная зарплата айтишников, окончивших аспирантуру или имеющих ученую степень (кандидат или доктор наук), составляет 300 тысяч. У имеющи просто высшее образование (специалист или магистр) она составила 252 тысяч. А вот айтишники с дипломом бакалавра имеют медианную зарплату 200 тысяч, причем столько же получают и те, кто имеет только среднее общее образование. То есть в IT-сфере диплом бакалавра с точки зрения последующей зарплаты в среднем ничем не отличается от школьного аттестата .

Наименьшей оказалась медианная зарплата у специалистов со средним профессиональным образованием — "всего" 159 тысяч.

При этом уровень образования практически не влияет на возможность работать удаленно - таких 55-61% во всех когортах. Также не влияет место проживания, опрос проводился и среди живущих за границей.

Уровень образования влияет на формат трудовых отношений. Айтишники с высшим образованием чаще работают по трудовому договору, то есть лучше защищены с точки зрения закона. Вероятно, это связано с тем, что крупные компании, трудоустраивающие работников официально и настроенные на длительное сотрудничество, больше заинтересованы в айтишниках с высшим образованием.

Ожидается, что рост зарплат в России замедлится. В 2024 году средняя номинальная зарплата вырастет примерно на 16% или даже больше, что станет рекордом за последние 15 лет. Но уже в 2025 году он снизится до 9%, как следует из результатов сентябрьского макроэкономического опроса Центробанка.