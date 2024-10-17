Сбербанк купил "Нетологию" и "Фоксфорд"

"Сбер" купил онлайн-школы "Нетология" и "Фоксфорд". Сумма сделки составила порядка 4-6 млрд руб.

Эксперты не исключают изменений в топ-менеджменте онлайн-школы. В будущем "Фоксфорд" и "Нетология" могут быть проданы АО "Новые возможности", которое уже управляет бывшими медийными активами банка – онлайн-кинотеатром Okko и музыкальным стримингом "Звук".

В рейтинге крупнейших EdTech-компаний России, который составляет Smart Ranking, "Фоксфорд" занимает седьмое место по выручке во втором квартале (1,2 млрд руб.), "Нетология" – 14-e место (630 млн руб.), пишет "Ъ".