17 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Беременным студенткам предложили делать выплаты в размере МРОТ

В России беременным студенткам могут начать выплаты в размере МРОТ.

С соответствующей просьбой на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Из документа следует, что минимальный размер государственной стипендии составляет 1 тыс. 967 руб. Например, в МГУ для студентов, имеющих только оценки "хорошо", она составляет 2 тыс. 941 руб. в месяц, в НИУ ВШЭ —1 тыс. 998 руб. Обучающимся на хорошо и отлично в РАНХиГС выплачивают 2 тыс. 100 руб. в месяц, в МФТИ — 5 тыс. руб. Парламентарий указала, что подобная ситуация наблюдается и во многих других учебных заведениях, а выплата в 2000–5000 руб. не может являться ощутимой поддержкой для беременной студентки и обеспечить ее минимальными условиями для безопасного протекания беременности и рождения ребенка.

Фалькова отметила, что готовит изменения в законодательство, в соответствии с которыми обучающаяся в высших и средних учебных заведениях беременная женщина сможет претендовать на выплату пособия по беременности и родам в размере МРОТ, установленного в субъекте РФ ее обучения. Речь идет о получении первого образования в очной форме.

Депутат считает, что данная мера поддержки позволит поддержать обучающихся в университете женщин, готовящихся стать матерями, а также даст возможность молодым семьям не испытывать страха перед возможностью рождения ребенка, а в перспективе может увеличить рождаемость и улучшить демографическую ситуацию в России, сообщают "Известия".

Ранее в России предложили взимать налог на бездетность в 30-40 тысяч рублей.

Теги: студенты, беременность, демография, МРОТ, Госдума


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