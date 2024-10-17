Недельная инфляция в России составила 0,12%

В России с 8 по 14 октября недельная инфляция составила 0,12%.

Как следует из данных Росстата, неделей ранее показатель составлял 0,14%. Годовая инфляция составила 8,51%. В секторе продовольственных товаров цены увеличились на 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров произошло снижение до 0,09%. В секторе услуг цены снизились на 0,14%.

Продолжилось снижение на плодоовощную продукцию (-0,25%), снизились темпы роста цен на огурцы (0,17%), продолжилось удешевление помидоров (-0,64%) и яблок (-1,38%). На продукты питания, за исключением плодовоовощной продукции, темпы роста цен составили 0,28%. Подешевела говядина (0,19%), баранина (-0,13%) и мясо кур (-0,2%).

На легковые автомобили рост цен замедлился до 0,20%, на медикаменты – до 0,23%. Продолжилось снижение цен на строительные материалы (-0,14%), электро- и бытовые приборы (-0,13%).

Ранее сообщалось, что птицефабрика "Окская", которая является одной из крупнейших в стране, в конце сентября предупредила торговые сети, что с 1 ноября поднимет отпускные цены на весь ассортимент на 5%.