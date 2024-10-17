ЦБ РФ: доля небанковских экосистем на рынке электронных денег составила 40%

В России банки трех крупнейших небанковских экосистем занимают 40% на рынке электронных денег.

Как сообщила первый заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова, три года назад на них приходилось 2% рынка. В стране существуют три технологические компании, которые развивают банки в своих экосистемах — Wildberries, Ozon и "Яндекс".

Скоробогатова не исключила, что в течение двух ближайших лет 90–92% платежей будут проходить безналично. По ее словам, за три года количество платежей по картам в стране сократилось на 12%, в то же время доля платежей с помощью других инструментов выросла. Граждане стали чаще совершать покупки с помощью QR-кодов, системы быстрых платежей и биометрии, сообщает РБК.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение маркетплейсу OZON.