Показатели нацпроекта корпорация развития Астраханской области выполнила досрочно

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» в существующем сегодня виде завершается в 2024 году. Структура нацпроекта содержит в себе 5 федеральных проектов, в двух из которых региональные гарантийные организации имеют свои показатели.

Это федеральные проекты «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (Предакселерация) и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (Акселерация). Плановые значения для региональной гарантийной организации Астраханской области (подразделение АО «Корпорация развития Астраханской области») установлены паспортами одноимённых региональных проектов и суть которых заключается в обеспечении объёмов привлеченного предпринимателями финансирования за счет поручительств (и/или независимых гарантий) региональной гарантийной организации.

Со следующего года нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» станет федеральной программой, которая будет входить в новый, более крупный нацпроект — «Эффективная и конкурентная экономика».

«Перед Корпорацией развития Астраханской области будут поставлены новые задачи. А сегодня мы с уверенностью можем говорить о том, что в нашей части показатели нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“ достойно выполнены», — сказал Алексей Крыгин.

По «Предакселерации» РГО должна была обеспечить привлечение финансирования начинающими предпринимателями в объёме 89,8 миллиона рублей в период с 2021 по 2024 годы. Фактически начинающими предпринимателями под поручительства Корпорации привлечено 338,77 миллиона рублей, 119,12 миллиона из которых только в этом году.

А по «Акселерации» на РГО возложена задача обеспечить привлечение субъектами малого и среднего предпринимательства финансирование в размере 4 090,82 миллиона рублей на этапе реализации с 2021 по 2024 годы. Именно на 2024 год план составил 2 092,7 миллиона рублей. На сегодня объём привлеченного финансирования с поддержкой РГО составил 2 106,6 миллиона рублей, а всего за период реализации федерального проекта с 2021 года — 10 363,15 миллиона рублей.