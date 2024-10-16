16 Октября 2024
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Политика Астраханская область
Фото:astrobl.ru

Астраханцы отправили в Кременской район (ЛНР) очередной гуманитарный груз

По инициативе губернатора Игоря Бабушкина из Астраханской области в подшефный Кременской муниципальный округ Луганской Народной Республики доставили 10 дизельных генераторов и два водяных насоса.

Как отметил заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Егор Угаров, данная техника крайне необходима перед началом отопительного сезона. Насосы будут использоваться для снабжения населения водой, а генераторы послужат в качестве резервного источника питания, так как в результате разрушительных действий укронацистов местные подстанции часто выходят из строя. Оборудование также будет передано в администрацию района. Благодаря бесперебойной подаче электричества жителям будут оказаны государственные и муниципальные услуги в полном объёме.

Всего с начала специальной военной операции в Кременской район из Астраханской области было отправлено более 600 тонн гуманитарной помощи — продовольственные товары, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, медикаменты, специальная техника и многое другое.

(2024)|Фото:astrobl.ru

«Правительство региона активно принимает участие в помощи подшефному Кременскому району, а также тем территориям, которым это необходимо», — подчеркнул Егор Угаров.

(2024)|Фото: astrobl.ru

С очередной партией гуманитарной помощи передали 18 работ фотографа Евгения Полонского. Фотографии астраханских пейзажей будут размещены в администрации Кременского муниципального округа.

Теги: крменской район, гуманитарная помощь, игорь бабушкин


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