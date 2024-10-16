16 Октября 2024
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Политика В России
Фото: Дума ТВ

Володин предложил исключить врачей и учителей из списка профессий с упрощенным ВНЖ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить врачей и учителей из перечня профессий, по которым иностранным гражданам предоставляется вид на жительство в России в упрощенном порядке.

По словам спикера ГД, таким образом удастся повысить уровень качества специалистов в этих сферах, передает РИА Новости.

Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, по которому организация незаконной миграции будет относиться к особо тяжким преступлениям. За это предлагается установить наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет, штраф от 3 млн до 5 млн рублей, лишение права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

Володин отметил, что весь пакет инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, будет рассмотрен в приоритетном порядке до декабря этого года.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в России патент на работу для иностранцев как инструмент привлечения мигрантов сыграл свою роль, но инструменты пора менять. Необходимо строить цивилизованную модель задействования иностранной рабочей силы: Минтруд совместно с МВД формирует варианты, как настроить новую систему, заявил глава Минтруд.

Теги: володин, внж, врачи, учителя, мигранты


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