В Екатеринбурге начнут штрафовать при выходе на лед

В Екатеринбурге вводят систему штрафов для людей, выходящих на лед. По данным мэрии, на сегодняшний день ни один из городских водоемов не приспособлен для прогулок.

В скором времени начнется замена знаков "Купание запрещено" на "Выход на лед запрещен". Суммарно у местных водоемов будет установлено 96 табличек – 26 из них вдоль акватории городского пруда, рассказали в пресс-службе горадминистрации, добавив, что знаки появятся уже в этом месяце.

Там также напомнили, что лед, встающий у Плотинки, несмотря на свой внешний вид, очень хрупкий в осеннее и весеннее время года. Причинами тому являются как привычные для Урала перепады температуры, так и течение реки. Из-за этого, даже при толщине в 15 см, корка льда может не выдержать веса человека.

Штраф за выход на лед составит 500 рублей. Сотрудники МЧС, полиции и специалисты муниципалитета уже составили расписание рейдов, во время которых будут фиксироваться нарушения и выписываться протоколы.