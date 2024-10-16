В Тюмени ребенок на картинге сбил коляску с грудным младенцем

В Тюмени 11-летний ребенок на картинге, управляя мини-автомобилем карт, не справился с управлением и врезался в ограждение, состоящее из автопокрышек, соединенных веревкой.

Ограждение сломалось, карт вылетел за пределы трассы и сбил находящегося рядом мужчину с коляской, в которой находился грудной ребенок. Все участники инцидента получили легкие травмы. Инцидент произошел в августе 2024 года.

Мать потерпевшего мальчика заявила гражданский иск на сумму 300 тыс. руб. Прокуратура центрального административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.





