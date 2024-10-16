Более 300 000 гостей смогут отдохнуть в термальных курортах Тюменской области

Более 300 000 гостей смогут отдохнуть в термальных курортах Тюменской области до конца 2024 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Всего в регионе открыты к посещению 19 геотермальных комплексов и 23 бассейна. В конце октября начнет работу новый источник — "Тобольский". Объект находится в 20 км от Тобольска, в деревне Шестакова. Комплекс расположен на территории 47 000 кв. м., на которой разместилось административное здание в стиле минимализм с комфортной зоной отдыха, кафе, бассейн общей площадью 170 кв. м. с гидромассажными пушками и джакузи. Температура воды в источнике под открытым небом достигает 45 градусов.

Первая очередь проекта уже реализована, территорию продолжат совершенствовать и достраивать — в будущем здесь появится благоустроенная парковая зона, дома отдыха, гостиничный комплекс.

Проект включен в реестр приоритетных инвестпроектов Тюменской области. Реализуется компанией "Тюменские минеральные воды" при поддержке Правительства Тюменской области, а также компании СИБУР.

Предварительно, в четвертом квартале 2024 года термальные курорты Тюменской области смогут принять более 300 000 посетителей.

8 ноября, в День Сибири, в Тюменской области стартует ежегодный фестиваль "Открытие термального сезона". В этом году событие объединит не только термальные источники, но и банные комплексы, а также рестораны и отели. Посетителей геотермальных источников региона каждые выходные в течение месяца ждет серия праздничных мероприятий.

Кроме того, в дни открытия все желающие смогут попробовать блюда, вдохновленные термальным сезоном, в местных кафе и ресторанах, а также заказать концептуальные банные практики.