Тюменский ремонтно-механический завод увеличивает выпуск продукции

16 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Тюменская область Уральский ФО В России
Фото: Транснефть – Сибирь

Тюменский ремонтно-механический завод увеличивает выпуск продукции

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) "Транснефть – Сибирь" в период с января по сентябрь 2024 года изготовил более 25 тыс. единиц продукции на общую сумму 3,4 млрд рублей. За аналогичный период 2023 года завод изготовил 20 тыс. единиц продукции на сумму 2,9 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть – Сибирь".

Тюменское предприятие выпускает продукцию машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов.

С начала года на объекты организаций системы "Транснефть" поставлено почти 4 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам, более 6,5 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая 232 колодца для размещения технологического оборудования, а также свыше 3,2 тыс. ремонтных конструкций для устранения дефектов нефтепровода.

Тюменский ремонтно-механический завод увеличивает выпуск продукции(2024)|Фото: Транснефть – Сибирь

Для нужд НПС "Юргамыш" АО "Транснефть – Урал" изготовлены и поставлены станция очистки производственно-дождевых сточных вод и станция биологической очистки сточных вод. Еще по одной станции очистки производственно-дождевых сточных вод поставлено на нефтебазу "Транснефть – Порт Козьмино", НПС "Приводино", завершено производство очистных сооружений для НПБ "Диаскан".

В рамках расширения номенклатуры продукции завода освоены новые виды сварных корпусов для электродвигателей магистральных насосных агрегатов, а также литейное производство корпусных деталей для тяговых двигателей скоростного электропоезда "Ласточка" ТАД-330 и грузового электровоза 3ЭС8 "Малахит" АТД1000, в том числе с применением аддитивных технологий (печать литейных стержней на 3D принтере). Освоена сборка-сварка корпуса насоса для гидравлического разрыва пласта. Внедрена в производство технология термической обработки заготовок валов для магистральных насосных агрегатов из коррозионностойкой стали 40Х13 ГОСТ 5949-2018. В процессе выпуска торцевых уплотнений к насосам COBRA, изготавливаемых в рамках мероприятий по импортозамещению, освоена технология сварки трудносвариваемой стали 30Х13 ГОСТ 5949-2018 со сталью 12Х18Н10Т ГОСТ 5949-2018.

В рамках опытно-конструкторских работ заводом успешно проведены приемочные испытания гидродинамических самоустанавливающихся подшипников магистральных насосов типа НМ-10000, а также приемочные испытания двойных торцовых уплотнений магистральных насосов типа НМ-10000 с системой обеспечения затворной жидкости.

Теги: Тюменский ремонтно-механический завод, ТРМЗ, Транснефть – Сибирь, выпуск продукции


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети