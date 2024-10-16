В Нижневартовске сотрудницы отдела МВД по миграции незаконно поставили на учет больше 6000 иностранцев

В Нижневартовске завершили расследование уголовных дел в отношении двух сотрудниц отдела по вопросам миграции УМВД России по ХМАО-Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Они обвиняются в превышении должностных полномочий. По версии следствия, обвиняемые с ноября 2019 по сентябрь 2023 год незаконно поставили на миграционный учет более 6 тыс. мигрантов.

Представители ряда коммерческих организаций и физическое лицо, выступающие принимающими сторонами иностранцев, в отдел по вопросам миграции предоставляли подложные трудовые договоры и договоры аренды помещений. Обвиняемые знали, что постановка на миграционный учет фиктивная, но мер для пресечения противоправных действий не принимали. Материалы уголовных дел с утвержденными прокурором обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.

Представители принимающей стороны также привлечены к уголовной ответственности.