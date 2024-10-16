16 Октября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Гала-концерт юных творцов завершит прикаспийский фестиваль-конкурс «Золотой ключик» в Астрахани

27 октября в Астраханском театре оперы и балета состоится гала-концерт XXXI Прикаспийского телевизионного фестиваля-конкурса юных маэстро «Золотой ключик», реализуемого в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Учредителем фестиваля является региональное министерство культуры, организатором — Областной научно-методический центр народной культуры.

Как сообщили в министерстве культуры Астраханской области, с момента своего основания фестиваль-конкурс не только утвердился как традиционное событие, но и занял значимое место в культурной жизни Астраханского региона и России. Ежегодно в нем участвуют 12-15 тысяч детей и подростков, многие из которых становятся профессиональными артистами, выступая на сценах как страны, так и за её пределами, а также создают новые ансамбли и студии.

В 16:00 в малом зале театра пройдет концертная программа «Квартал вдохновения» с участием лауреатов в номинациях «Инструментальное исполнительство» и «Художественное слово». Заключительный гала-концерт «История моего ключика» в 17:00 на главной сцене порадует зрителей выступлениями творческих коллективов и солистов Астраханской области — победителей отборочных туров фестиваля, а также гостей из Дагестана и Казахстана. Они покажут свои достижения в номинациях «Хореография», «Народная песня, фольклор», «Эстрадный вокал», «Академическое пение» и других.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Перед концертом в фойе театра откроется выставка работ юных мастеров, где будут представлены живописные и графические произведения, а также изделия декоративно-прикладного искусства.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: гала-концерт, фестиваль золотой ключик, творческие люди, национальный проект культура


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