16 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Гособвинение запросило 2,5 года электрику, обвиняемому в гибели 16-летнего екатеринбуржца

Сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга состоялись судебные прения по делу электрика, чье халатное отношение к работе, по версии следствия, привело к смерти 16-летнего подростка. Гособвинение запросило обвиняемому 2,5 года ограничения свободы.

Напомним, трагедия произошла 3 июля 2023 года у жилого дома по улице Омская. По версии следствия, сотрудник филиала ресурсоснабжающей организации, работающий мастером участка, лично договорился с директором коммерческой организации за вознаграждение подключить водомат к электросетям дома. Однако это было сделано без устройства защитного заземления.

В тот же вечер подросток 2007 года рождения, пытаясь достать мяч, закатившийся за водомат, встал на металлическую конструкцию забора и ухватился обеими руками за забор и металлическую стойку. В результате парень погиб от удара током.

В отношении электрика было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Сегодня гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с работой с электрооборудованием, на срок три года.

Теги: Екатеринбург, водомат, электрик, ток, подросток, суд


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Ранее 25.04.2024 08:43 Мск В Екатеринбурге судят электрика, обвиняемого в гибели подростка от удара током

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