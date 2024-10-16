Гособвинение запросило 2,5 года электрику, обвиняемому в гибели 16-летнего екатеринбуржца

Сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга состоялись судебные прения по делу электрика, чье халатное отношение к работе, по версии следствия, привело к смерти 16-летнего подростка. Гособвинение запросило обвиняемому 2,5 года ограничения свободы.

Напомним, трагедия произошла 3 июля 2023 года у жилого дома по улице Омская. По версии следствия, сотрудник филиала ресурсоснабжающей организации, работающий мастером участка, лично договорился с директором коммерческой организации за вознаграждение подключить водомат к электросетям дома. Однако это было сделано без устройства защитного заземления.

В тот же вечер подросток 2007 года рождения, пытаясь достать мяч, закатившийся за водомат, встал на металлическую конструкцию забора и ухватился обеими руками за забор и металлическую стойку. В результате парень погиб от удара током.

В отношении электрика было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Сегодня гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с работой с электрооборудованием, на срок три года.