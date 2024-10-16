Жителю Томска вменили стрельбу по подростку, катавшемуся на самокате

Жителю Томска грозит срок. Ему вменяют стрельбу по катавшимся на самокатах подросткам.

Вечером 14 октября томич был в своей квартире в доме по улице Железнодорожная в Томске, выпивал. В это время около его дома на улице подростки катались на самокатах и, как показалось захмелевшему горожанину, громко шумели. Решив убить подростка, стрелок взял хранившийся в квартире обрез охотничьего ружья и выстрелил из него с балкона.

Подросток активно передвигался на самокате, пуля не достигла цели. Вскоре личность стрелявшего была установлена. Он задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство из хулиганских побуждений", подозреваемому грозит арест, сообщает управление СКР по Томской области.