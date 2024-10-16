Минздрав намерен расширить программу госгарантий оказания медпомощи по ОМС

Министерство здравоохранения России решило изменить госгарантии оказания медпомощи населению. Об этом говорится в проекте государственной программы, пишет РБК.

Предполагается, что в 2025 году центры здоровья с профилактическими целями посетят 5% от работающего населения – это более 3 миллионов человек. На эти цели выделили почти 4,5 миллиарда рублей.

Также по новому проекту 32% женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет пройдут оценку репродуктивного здоровья.

Общественное обсуждение проекта продлится до 25 октября.

Кроме того, в ведомстве обсудят объемы медпомощи и финансовые затраты по отдельным видам сердечно-сосудистых операций, проводимых в условиях круглосуточного стационара, онкологии и новым видам высокотехнологичных операций.