В Реже приговорили к колонии водителя автобуса, по чьей вине погибли двое человек

Режевской городской суд вынес приговор водителю рейсового автобуса, виновного в ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Свердловской области.

Трагедия произошла 16 ноября 2023 года. Водитель 1989 г.р., управляя автобусом марки "ГАЗ А63R42", приблизился к перекрестку пос. Костоусова, пос. Озерный Режевского района и главной автомобильной дороги "г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск". Проявив преступную небрежность и невнимательность, водитель не уступил дорогу и врезался в движущийся по главной дороге "Lada Largus".

В результате ДТП водитель и пассажирка легкового авто погибли, еще двое пассажиров автобуса получили травмы, которые следователи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Сегодня суд признал водителя автобуса виновным в ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Его приговорили к двум годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года.

Также судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на общую сумму 2,8 млн руб., средств на погребение погибших в сумме свыше 183 тыс. руб.

Приговор не вступил в законную силу.