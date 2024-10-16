Закрытие движения по улице Антона Валека в Екатеринбурге продлили до июня 2025 года

В Екатеринбурге больше чем на полгода продлили закрытие движения транспорта по улице Антона Валека.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь об участке от улицы Урицкого до улицы Володарского. На нем продолжается строительство многофункционального центра. Движение там будет закрыто до 1 июня 2025 года.

Как пояснили в мэрии, закрытие движения транспорта нужно для работ по восстановлению благоустройства на улице Антона Валека. Объехать перекрытый участок можно будет по близлежащим улицам: Володарского – Антона Валека – 8 Марта; Февральской революции – Урицкого; Жукова – Антона Валека, 12 – Вайнера – проспект Ленина. При этом работы не влияют на схемы движения общественного транспорта.

Напомним, движение по улице Антона Валека в Екатеринбурге закрыли 1 июля нынешнего года. Предполагалось, что его откроют 31 октября.