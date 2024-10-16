Министр транспорта Роман Старовойт прилетел в Екатеринбург

Министр транспорта России Роман Старовойт прибыл в Екатеринбурга на Международную специализированную выставку "Дорога 2024". Сейчас он находится там с новым полпредом в УрФО Артемом Жогой.

На выставке представлены проекты более 200 экспонентов, среди которых крупнейшие дорожно-строительные компании, производители, поставщики техники, материалов и оборудования для строительства трасс.

На стенде Свердловской области особое место занимает проект "Сухого порта". Он позволит Среднему Уралу получить статус крупнейшего транспортно-логистического узла. Первый этап ТЛЦ "Уральский" функционирует с ноября 2022 года. На данный момент проектная мощность комплекса составляет обработку 600 тыс. контейнеров в год — это свыше 5 тыс. поездов.

А благодаря присвоению статуса приоритетного инвестиционного проекта, уже к 2926 году "Сухой порт" получит свыше 10 млрд рублей в качестве инвестиций.