Управделами президента РФ: Цены в думской столовой такие же, как в общепитах Москвы

Цены на основные блюда Комбината питания "Кремлевский" соответствуют стоимости в общепитах Москвы со схожим форматом обслуживания и ассортиментом, заявили в пресс-службе управления делами президента России, комментируя цены на обеды в Госдуме.

"Проведенные аналитические работы за последние несколько кварталов 2023–2024 годов показывают, что цены на основные категории блюд в КП "Кремлевский" соответствуют ценам предприятий общественного питания, схожих по формату обслуживания и ассортименту с КП "Кремлевский", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") показал, сколько стоит полноценный обед в буфете нижней палаты российского парламента. Это стало ответом на ранее появившиеся сведения о том, что пообедать в столовой нижней палаты можно буквально "за копейки".

До этого пользователи российских соцсетей возмутились ценами в столовых Госдумы и Центрального банка. Чеки появились в Telegram-каналах. Так, утверждалось, что депутаты обедают примерно за 150 руб.: суп — за 45 руб., шницель — за 56 руб. и компот — за 8 руб. При этом известно, что народные избранники получают зарплату около 600 тыс. руб. в месяц.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) полагает, что появление в интернете информации о том, что в столовой нижней палаты парламента еда стоит дешево, является "спланированной акцией по дискредитации". Политик утверждает, что цены там – такие же, как и в других схожих заведениях.