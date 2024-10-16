16 Октября 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

У молодежи планируется формировать готовность защищать Отечество

Госдума приняла в первом чтении изменения в закон о молодежной политике в России. В нем указаны некоторые важные направления, которыми государство планирует заняться.
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Среди них: формирование у молодежи готовности исполнять конституционный долг по защите Отечества; содействие в оказании социально-психологической помощи молодежи; предоставление поддержки инициативным проектам молодежи, в том числе направленным на решение социальных задач через развитие физкультуры и спорта; повышение мотивации у молодых граждан к получению новых знаний, в том числе путем самообразования, а также поддержка молодых ученых; правовое просвещение и правовое информирование молодежи; содействие в реализации прав на свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.

Планируется создавать молодежные НКО, осуществляющих деятельность, направленную на реализацию молодежной политики.

Напомним, рамочный закон о молодежной политике вступил в силу в 2021 году. Теперь его хотят дополнить для проведения эффективной молодежной политики, сказал главы Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Любопытно, что пункт о самообразовании подразумевает чтение книг. Сейчас же молодежь их читает очень мало, а 36% старшеклассников вообще не читают никакую литературу, сообщил первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Что касается патриотического направления, то Правительство разработает комплекс мер воспитания гражданственности и патриотизма.

К молодежи в России относятся около 37 млн человек, и эта цифра неуклонно снижается. При этом в законе даже не упомянуто о том, чтобы стимулировать молодежь создавать семью, рожать и воспитывать детей, вести просемейную пропаганду.

Ранее президент РФ Владимир Путин инициировал отдельный нацпроект "Молодежь и дети", а Правительство утвердило Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года. Однако депутат Госдумы от партии "Новые люди" Ксения Горячева считает, что в Стратегии молодежной политики главным является процесс, а не результат. Многие эксперты также критикуют молодежную политику государства как аморфную и бессистемную.

Теги: молодежь,


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