Андрей Трубецкой рассказал о модернизации центральной площади Барсово

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что сразу несколько новых локаций дополнили центральную площадь Барсово.

"Завершился второй этап обустройства рекреационной зоны. На территории рядом с площадью были созданы: аллея Мостостроителей, зона тихого отдыха и пешеходная зона вдоль проезда Школьный. Они уже прошли общественную приемку. Территория благоустроена в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", - отметил Андрей Трубецкой.

Стоимость благоустройства составила 16,4 млн рублей. Финансирование шло из бюджета Сургутского района. Аллея Мостостроителей посвящена рабочим специалистам "Мостотряда-29". Они считаются основателями и первыми жителями поселения. Здесь в их честь установлен памятник.

В зоне тихого отдыха есть качели, скамейки. Обе локации озеленены, оснащены урнами, системами освещения и видеонаблюдения, имеется ограждение. На всех трех площадках, включая пешеходную зону, в качестве покрытия использована тротуарная плитка.

Андрей Трубецкой напомнил, что первый этап благоустройства центральной площади Барсово на 12,2 млн рублей был выполнен в 2023 году. Тогда на ее территории установили малые архитектурные формы, оборудовали сцену, выполнили озеленение и уложили новую тротуарную плитку.

"Обустройство прошло по нацпроекту "Жилье и городская среда", - написал Андрей Трубецкой в своих соцсетях.