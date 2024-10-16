В Екатеринбурге судят члена банды инсценировщиков ДТП

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования. Речь идет об инсценировках ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с июня 2021 по ноябрь 2023 года участники преступной группы, имея специальные познания в ремонте автомобилей и оформлении выплат, похитили у страховых компаний около 2 млн рублей. Члены банды умышленно повреждали машины, создавая видимость ДТП. После инсценировки они обращались в ГИБДД для оформления "аварий" и получения документов, которые затем передавали в страховые для начисления выплат.

Мужчина, дело которого сейчас передано в суд, возил на эвакуаторе поврежденные авто и сопровождал сообщников в страховые компании для подачи заявлений. Его дело выделили в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Оно направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Как уточнили в прокуратуре, дело остальных участников преступной группы пока находится в стадии расследования.