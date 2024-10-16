На Среднем Урале росгвардейцы задержали подозреваемого в краже ювелирки на 1 млн

В Арамиле экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал по горячим следам подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на сумму более чем в 1 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 октября. Тогда и поступило сообщение и срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине по продаже драгоценных изделий на улице 1 Мая.

Прибыв на место, сотрудники ведомства увидели, что в торговой точке разбито окно второго этажа, а из окна как раз вылезал подозреваемый с полиэтиленовым пакетом черного цвета.

Поняв, что его заметили, мужчина бросил награбленное, спрыгнул вниз и перепрыгнул через забор. Попытка "уйти огородами" не увенчалась успехом: когда подозреваемый бежал через садовые участки, он увяз в репейнике и был задержан.

Стражи порядка установили, что задержанный забрался на второй этаж по газовой трубе со стороны внутреннего двора магазина. Затем он разбил окно, проник внутрь и стал собирать в мешок ювелирные украшения. Задержанным оказался ранее не судимый мужчина 1989 года рождения.

Стоимость украденного составила более 1 млн руб. Возбуждено уголовное дело.