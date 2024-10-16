Депутат: Вброс "копеечных" цен из столовой – дискредитация Госдумы

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) полагает, что появление в интернете информации о том, что в столовой нижней палаты парламента еда стоит дешево, является "спланированной акцией по дискредитации". Политик утверждает, что цены там – такие же, как и в других схожих заведениях.

"Такое ощущение, что кто-то специально дискредитирует Государственную Думу, когда вбрасывает копеечные цены и говорит, что в Госдуме все за копейки. Ощущение, что это спланированная акция, не надо злить людей и тревожить. Цены обычные… цены сопоставимы с тем, которые предлагают соседние заведения общепита на бизнес-ланч", - сказал РИА Новости Нилов, приведя в доказательство фотографии ценников.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") показал, сколько стоит полноценный обед в буфете нижней палаты российского парламента. Это стало ответом на ранее появившиеся сведения о том, что пообедать в столовой нижней палаты можно буквально "за копейки".

До этого пользователи российских соцсетей возмутились ценами в столовых Госдумы и Центрального банка. Чеки появились в Telegram-каналах. Так, утверждалось, что депутаты обедают примерно за 150 руб.: суп — за 45 руб., шницель — за 56 руб. и компот — за 8 руб. При этом известно, что народные избранники получают зарплату около 600 тыс. руб. в месяц. Впрочем, депутат Госдумы Ярослав Нилов сразу заявил, что реквизиты на чеке отношения к парламенту не имеют. Появился в Сети и чек "из ЦБ" с такими расценками: икра на багете — 114,38 руб., бульон куриный — 2,03 руб., плетенка рыбная — 271,11 руб. Опровержений этого "меню" пока не поступало.