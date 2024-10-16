16 Октября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

В России растет спрос на контрактные детали европейских брендов

Ситуацию на автомобильном рынке России в последнее время нельзя назвать критической, но она явно изменилась по сравнению с «досанкционным» периодом. Отсюда и изменение потребительских трендов. Например, увеличение спроса на контрактные детали, который обусловлен сложностями с логистикой и удорожанием оригинальных комплектующих.

И в этом нет ничего шокирующего – автомобилисты обращаются к альтернативным способам обслуживания и ремонта своих машин, ища варианты, как купить автозапчасти по адекватной цене, не жертвуя качеством, безопасностью и ходовыми качества своей «железной лошадки».

Причины роста спроса на контрактные детали для европейских автомобилей

Из-за санкций и экономических ограничений поставки оригинальных комплектующих для европейских автомобилей в Россию сократились, если не сошли на нет вовсе. Это затрудняет покупку новых запчастей, особенно для премиальных марок, таких как Mercedes, BMW, Audi и другие.

Даже если оригинальные детали доступны, их стоимость существенно выросла из-за изменения курса валют, увеличения таможенных сборов и роста цен на доставку. Для многих автовладельцев это стало серьёзным финансовым бременем, и они стали искать более доступные альтернативы.

Более того, с ростом числа подержанных европейских автомобилей на дорогах России возрастает спрос на запчасти для их ремонта. Владельцы таких машин предпочитают не тратить значительные суммы на покупку новых деталей, а использовать контрактные аналоги.

Особенности контрактных деталей

Контрактные детали — это бывшие в употреблении оригинальные запчасти с умеренным износом, которые снимаются с автомобилей, обычно пришедших на разбор после аварий или выведенных из эксплуатации по иным причинам.

Контрактные детали являются подлинными компонентами, выпущенными самим автопроизводителем. Это их главное отличие от новых аналогов или дешёвых подделок. Эти запчасти существенно дешевле новых оригинальных деталей, что делает их привлекательными для владельцев автомобилей. Это позволяет сэкономить на ремонте, особенно если речь идёт о дорогостоящих узлах, таких как двигатель или коробка передач.

Подводя итог, в некоторых ситуациях может оказаться, что контрактные запчасти становятся единственным доступным решением для старых автомобилей, для которых новые оригинальные детали больше не производятся.

автомобиль машина(2017)|Фото: Накануне.ru

Поиск контрактных деталей

Главным потенциальным недостатком контрактных деталей является их состояние. Не все продавцы добросовестно проверяют товары перед продажей, и автовладелец может приобрести деталь с дефектом или значительным износом, что приведёт к дополнительным расходам на замену.

В отличие от новых деталей, контрактные запчасти часто поставляются с ограниченной или вовсе без гарантии, что также увеличивает риски для покупателя.

Контрактные детали могут быть сняты с автомобилей разных модификаций и рынков, что иногда делает их несовместимыми с конкретной моделью. Требуется тщательная проверка перед покупкой, чтобы избежать ошибок.

Сегодня, благодаря развитию интернет-технологий, найти ответственных продавцов контрактных запчастей стало проще. Тематические агрегаторы и маркетплейсы, вроде XBAZ.RU (5 миллионов предложений в каталоге), предлагают удобную платформу, где можно сравнить предложения и выбрать нужную деталь в наличии.

Реклама. ООО «МАСТЕР ВЕБ». ОГРН 1095406011854.
Адрес: 630009, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 2А, оф. 216
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Теги: ремонт автомобилей, запчасти, европейские бренды, маркетплейс, контрактные запчасти


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