16 Октября 2024
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Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Глава Екатеринбурга оценил готовность служб благоустройства к зиме

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во вторник, 15 октября, оценил готовность коммунальных служб уральской столицы, посетив дорожно-эксплуатационное управление Верх-Исетского района. По традиции 80% техники переоборудовано для борьбы со снегом и наледью, сообщили в пресс-службе мэрии.

"В распоряжении семи ДЭУ находятся 400 машин, приспособленных к уборке в зимнее время. По традиции только 80% техники переоборудовано для борьбы со снегом и наледью. Другие останутся в "летнем" режиме на время оттепели. В дополнение на уборку будут привлекаться подрядчики", – объяснил екатеринбургский градоначальник.

Он добавил, что Екатеринбург делает успехи в решении кадрового вопроса. Если ранее дефицит специалистов в городских ДЭУ доходил до 30%, то теперь он составляет 20%. Добиться этого удалось как за счет индексации зарплат на 17,5%, так и благодаря бытовой, организационной поддержке.

Алексей Орлов оценил готовность служб благоустройства к зиме(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Алексей Орлов оценил готовность служб благоустройства к зиме(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Одной из таких мер стало обеспечение сотрудников ДЭУ бесплатным горячим питанием. Блюда привозят специалистам прямо на место работы, что позволяет им быстро пообедать и вернуться к труду. Такая практика хорошо зарекомендовала себя в Железнодорожном районе, а 1 января ее тиражируют на все части Екатеринбурга.

Помимо этого, муниципалитет рассматривает возможность ввести для коммунальщиков бесплатный проезд в общественном транспорте.

Алексей Орлов осмотрел машины Верх-Исетского ДЭУ и убедился в их работоспособности. В распоряжении учреждения есть 43 единицы техники. Среди них – 12 самосвалов, 8 КДМ, 4 лаповых и 3 фронтальных погрузчика, 6 тракторов. На складе учреждения запасены 930 тонн фракционного песка и 535 тонн химических противогололедных материалов. В общей сложности силами района будут обслуживаться 2 857 тысяч квадратных метров дорог и 756 тысяч – тротуаров.

Алексей Орлов оценил готовность служб благоустройства к зиме(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Алексей Орлов оценил готовность служб благоустройства к зиме(2024)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

В завершение инспекции глава Екатеринбурга сообщил, что в городе составлен список проблемных участков УДС. На этих улицах припаркованные автомобили мешают проезду уборочной техники. Скоро там появятся знаки, запрещающие стоянку.

Напомним, что первая "тренировка" прошла у коммунальщиков уже в минувшие выходные, когда в городе выпал первый снег. В течение 12 и 13 октября службы благоустройства приводили в порядок улицы, специалисты вывезли из мегаполиса более 347 тонн осадков. Для обработки покрытий использовали 27 тонн противогололедных материалов и 73 тонны песка. В уборке участвовали 355 единиц техники и 764 дорожных рабочих.

Теги: коммунальная техника, Алексей Орлов


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