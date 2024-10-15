Подоляк выразил разочарование тем, что Запад отказался открывать "второй фронт" против России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил разочарование тем, что Запад отказался открывать "второй фронт" против России, сообщает ТАСС.

Он выразил надежду на усиление антироссийских санкций.

Ранее Киев требовал от Запада сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины. Однако президент страны Владимир Зеленский после встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте признал, что союзники не готовы это делать.

На прошлой неделе Зеленский сообщил о подготовке своего плана завершения конфликта, который был представлен лидерам Великобритании, Германии, Италии, США и Франции. Он предусматривает увеличение поставок вооружений, удары дальнобойным оружием вглубь территории России, ускоренный процесс по вступлению Украины в НАТО, а затем участие западных стран в восстановлении Украины. Несколько американских и европейских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что реакция союзников Киева на эти предложения была сдержанной.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ без помощи Запада, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.