Василия Ливанова выписали из НИИ имени Склифосовского в Москве

Артист Василий Ливанов выписан во вторник из НИИ имени Склифосовского в Москве, сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудников медучреждения.

29 сентября 89-летний артист был госпитализирован с инсультом. Ливанов находился в реанимации под аппаратом ИВЛ.

Василий Ливанов - народный артист РСФСР, получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".