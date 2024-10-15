Астраханские рисоводы намерены намолотить зерна в этом году на треть больше, чем в прошлом

Астраханские аграрии уже собрали 18 тысяч тонн риса. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

На данный момент обработана только половина посевных площадей. В общей сложности до конца сезона рисоводы планируют намолотить 36 тысяч тонн зерна, что на 30% больше показателя прошлого года.

"Рисоводство в Астраханской области активно возрождается. Мы уже входим в ТОП-5 регионов России по производству этой культуры. И это только начало. В ближайшие три года за счет реализации масштабных инвестпроектов планируем увеличить производство риса более чем в семь раз. На территории региона будут возведены 2 завода полного цикла, а посевная площадь составит 48 тысяч гектаров", - подчеркнул глава региона.

Отметим, что рис является одной из приоритетных сельскохозяйственных культур в целом по стране. В Астраханской области его выращивают 15 предприятий. В частности, на полях одного из крупнейших представителей отрасли – АПК "Ресурс" в Черноярском районе – активно идет сбор урожая. С одного гектара получают 4 тонны зерна.