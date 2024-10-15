Профориентационная акция «Пропуск в профессию» проходит в октябре в Астраханской области

В октябре в Астраханской области агентство по занятости населения проводит региональную профориентационную акцию «Пропуск в профессию». В рамках акции школьники и студенты смогут познакомиться с ведущими предприятиями Астраханской области и с профессиями, востребованными на них.

Мероприятия акции в течение всего октября будут проходить в формате экскурсий, участники смогут познакомиться с работой предприятий, пообщаться с сотрудниками и специалистами, увидеть реальные рабочие условия труда и оценить возможности для дальнейшего трудоустройства. Школьники и студенты посетят ведущие предприятия Астраханской области, такие как ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», судоремонтный завод «Звездочка», рыбоводную компанию «Белуга», Астраханский морской порт, Астраханский тепловозоремонтный завод.

Акция «Пропуск в профессию» проводится в Астраханской области ежегодно в апреле и октябре. В апреле 2024 года специалисты службы занятости организовали 60 экскурсий на предприятия, в которых приняли участие около 1200 учащихся школ и студентов колледжей. В октябре 2024 года планируется провести более 80 экскурсий, их должны посетить примерно 1300 учащихся. Проект «Пропуск в профессию» реализуется с 2019 года, за 5 лет в нем приняли участие более 8000 школьников и студентов.

«Во время нашей акции дети из районов области могут посетить предприятия города Астрахани, а школьники из города, наоборот, едут в районы. Мы знакомим школьников с самыми востребованными профессиями в сфере судостроения и судоремонта, газовой и нефтяной промышленности, в строительстве, образовании и медицине», — рассказала главный специалист отдела профориентации и профессионального обучения агентства по занятости населения Марина Липилина.

Отметим, что в Астраханской области экскурсии на предприятия для учащихся служба занятости организует также в течение всего года — в рамках проекта «Экскурс в профессию».