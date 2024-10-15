В пригородах Екатеринбурга возможны перебои электричества из-за работ на ЛЭП

В эту среду, 16 октября, в пригородах Екатеринбурга возможны перебои электричества. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты компании "Россети – Урал" будут ремонтировать одну из магистральных линий электропередачи на 500 киловольт. Для работ требуется отключить прилегающие объекты распределительной сети.

Из-за этого завтра, 16 октября, с 8:00 до 20:00 возможны перебои электроснабжения:

в населенных пунктах Большой Исток, Большое Седельниково, Малое Седельниково, Бородулино, Патруши, Полевой, Октябрьский;

в коллективных садах "Торфяник", "Хлебопродукт", "Озерки", "Надежда-2", "Дорожник", "Мираж", "Сатурн", "Родничок 1,2", "Лада", "Геолог", "Исеть 3", "Старт", "Община", "Медик", "Сантос";

в поселках Космонавтов, Рудном и Шабры.

Специалисты просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Как отметили в мэрии, работы призваны повысить надежность электросетевой инфраструктуры.