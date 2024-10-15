В Нижневартовске назначен куратор строительного блока

В Нижневартовске назначен ответственный за строительный блок. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации, глава города Дмитрий Кощенко назначил на должность замглавы, директора департамента строительства администрации Станислава Чеботарева.

Чеботарев с 28 октября 2019 года замещал должность заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства.

К своим обязанностям в качестве заместителя главы города он приступает с сегодняшнего дня.