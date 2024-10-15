Лихачев доложил Путину об экспорте в Белоруссию технологического суверенитета

В Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина и главы "Росатома" Алексея Лихачева. Разговор зашел о гособоронзаказе. Он растет, по словам Лихачева, "иногда в десятки раз".

"Ядерный оружейный комплекс – поставщик суверенных технологий во все передовые наши заделы: и в машиностроение, и в цифровую экономику, и в медицину, в аддитивку, в материаловедение. Это позволяет нам выйти на опережающий рост объёмов гражданской продукции", - сказал Лихачев.

"Росавтом" начал на примере работы в Белоруссии экспорт технологического суверенитета.

"Очень хорошо наши дружественные страны откликаются на такие наши предложения: партнерство в проектах, связанных с экологией, с цифровыми технологиями, в машиностроении, в накопителях энергии. Это позволяет, кроме атомного экспорта, к нему прикреплять еще большой объем проектов технологического суверенитета", - сказал Лихачев.