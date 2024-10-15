15 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Появилась Концепция развития личности ребенка в семье

Российская академия образования (РАО) утвердила документ "Концепция развития личности ребенка в семье: основы семейного воспитания".

Концепция производит впечатление малопонятного документа. Сказано, что ее назначение – "сформулировать современные основы развития личности ребенка в семье и его воспитания, помочь родителям в осмыслении и корректировке существующей практики взаимодействия с собственными детьми".

В документе говорится о разных хороших вещах: семейных традициях, совместных прогулках и т.п. Обращает на себя внимание раздел "Ошибки семейного воспитания". В нем перечислены такие неправильные модели: авторитарность, манипулирование, гиперопека, непоследовательность в поведении родителей, жертвенность. Как можно заметить даже по названиям, они сфокусированы больше на подавлении ребенка, и только в последнем маленьком разделе немного упоминается о том, что неправильно приносить себя в жертву ребенку, который привыкнет "ощущать себя центром, вокруг которого вращается мир. Это прямой путь к эгоизму ребенка, превращению его в кумира".

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев, который изучил документ, пишет, что родителям еще раз как бы намекнули, что они не могут правильно воспитывать детей без помощи специалистов. Едва ли можно где-то еще найти столь изысканное сочетание общеизвестных банальностей с безжизненно-суконным "канцеляритом". Кроме бесполезной "воды" и банальностей, в документе он не нашел вообще ничего. К счастью, практически нет ювенальных установок. Зато выражение "детские ошибки, царапины, шишки и ссадины – это свидетельства социального роста ребенка" можно всегда показать органам опеки. Он считает это хорошим результатом активности родительской общественности в последние годы.

РАО также занимается одобрением школьных учебников, многие их которых периодически подвергаются критике. Это одна из четырех государственных академий наук России и ключевой экспертный, научно-методический центр в области наук об образовании.

Теги: семья, воспитание, дети


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