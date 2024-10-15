Песков: Формулировки договора РФ с КНДР предполагают взаимную оборону

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество в обеспечении безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Этот договор подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе в обеспечении безопасности", — сказал Песков. Так он ответил на вопрос, окажут ли РФ и КНДР друг другу помощь в случае военного конфликта с третьими сторонами, передает РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, формулировки договора являются однозначными и "не нуждаются в дальнейшем уточнении".

Подписанный 19 июня договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, заявлял президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном. Глава государства уточнял, что Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом. Ким Чен Ын подтвердил, что договор предполагает развитие сотрудничества, в том числе в военной сфере. По словам северокорейского лидера, подписанный документ носит миролюбивый и оборонительный характер.