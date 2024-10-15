Большинство екатеринбуржцев против изменения границ парка Энгельса – итоги опроса

В Екатеринбурге завершилось голосование по вопросу особо охраняемой территории – парка Энгельса. Подавляющее большинство не поддерживает изменение границ.

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Опрос проводился на портале Госуслуг по обращению ООО "ТехноСтройКомплект". Ранее сообщалось, что в парке на небольшом зеленом участке, где растут многолетние сосны, хотят возвести центр для начинающих хоккеистов с малой ледовой ареной. Но для этого инициаторам проекта необходимо лишить зеленую зону особого статуса. Результат опроса должен был показать, останется ли вся территория парка охраняемой.

Вопрос звучал так: "Согласны ли вы на изменение границ особо охраняемой природной территории местного значения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" памятника ландшафтной архитектуры "Парк имени Энгельса"?". Голосование шло до 14 октября. В результате 99,3% (3 тыс. 308) проголосовали за вариант "Нет". Остальные 0,7% (23) выбрали вариант "Да".

Подробнее о проекте и о том, почему местные жители выступают против, Накануне.RU уже писало ранее.