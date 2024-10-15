В Москве "накрыли" нелегальное производство гиалурона

В Москве сотрудники МВД "накрыли" изготовление и продажу незарегистрированных медицинских изделий, которые широко применяются в косметологии. Речь идет о производстве гиалуронового комплекса.

По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности превышал 100 млн руб. в год. Обнаружены и изъяты печати различных организаций, мобильные телефоны, техника, записи о сбыте незарегистрированных медицинских изделий, образцы реализуемой продукции, базы данных клиентов и 1,5 млн руб.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому запрещены определенные действия, приводит портал "МВД медиа" сообщение официального представителя МВД Ирины Волк.