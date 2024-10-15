Инвестор опроверг перенос даты открытия ТРЦ "Золотой" в Екатеринбурге

В мэрии Екатеринбурга опровергли новости о переносе открытия ТРЦ "Золотой" в Екатеринбурге на 2026 год. По заверениям горадминистрации, которая ссылается на данные инвестора, произошло недоразумение: запустить торговый центр действительно собираются в I квартале 2026 года, однако такие сроки изначально и планировались. Там также добавили, что не стоит путь даты запуска и завершения строительных работ, которая запланирована на конец 2025 года.

Ранее замдиректора департамента потребительского рынка и услуг администрации Максим Афанасьев назвал 2026 год датой запуска объекта, что и создало недоразумение.

"Высокими темпами в течение года ведутся работы по строительству торгового центра "Золотой", общей площадью более 300 тыс. квадратных метров (Чкаловский район). Запуск объекта предполагается в 1 квартале 2026 года. Сначала планируется ввести в эксплуатацию автовокзал, так как объект станет транспортно-логистическим хабом", - передали его словам в мэрии.

Позднее же в администрации города добавили, что домыслы о переносе сроков строятся на некорректных данных, а потому являются необоснованными.

"По данным, полученным от инвестора, сроки ввода объекта не меняются. Как и было озвучено ранее, завершение строительных работ запланировано на конец 2025 года. В первом квартале 2026 года, после всех регламентных процедур, ТРЦ будет запущен", - рассказали в пресс-службе мэрии..

Напомним, что компания "Общество Малышева 73" планировала возвести новый многофункциональный комплекс в микрорайоне Ботанический до Универсиады в 2023 г. Сооружение площадью около 308 тыс.м. будет включать в себя новый автовокзал, который начнет работать вместо Южного, выход на станцию метро "Ботаническая", торговый центр "Золотой" и перехватывающие парковки.