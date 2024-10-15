Самую яркую комету за 13 лет увидели прошедшей ночью россияне

Самую яркую комету Цзыцзиньшань - ATLAS увидели прошедшей ночью россияне. Ее увидели в нескольких регионах.

Россияне сняли комету на фото под Новосибирском, в Ростовской области, Ставропольском крае и других регионах. Свои кадры опубликовал и екатеринбургский аэропорт Кольцово, пресс-служба которого сопроводила фото надписью: "Любовались сами - показываем ее и вам".

Комету обнаружила в начале 2023 года китайская обсерватория, а потом южноафриканские ученые. Астрономы рассказали, что эта комета совершает один оборот вокруг Солнца за 80 тыс. лет. Комета уникальна тем, что она является самой яркой за последние 13 лет.

До 19 октября небесное тело будет видно на небе, но постепенно потеряет яркость. 20-го числа ее можно будет увидеть только в телескоп.