В Тюмени ветеранам СВО помогут освоить IТ-профессии

В Тюмени ветеранам СВО помогут освоить IT-специальности, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Штабе общественной поддержки (ул. Водопроводная, 36) 18 октября в 16.00 начнется мероприятие "Профессия цифра. Пути развития в IT". Участники познакомятся с трендами в IT на 2024 - 2025 год, узнают о популярных цифровых профессиях и возможностях обучения, а также о льготах, доступных для участников СВО и членов их семей.

Зарегистрироваться можно по ссылке. В программе: все про IT в 2024 - 2025 году: тренды и меры поддержки, популярные IT-профессии и грейды, программы по подготовке IT-специалистов для всех возрастов, про проект "Профессия цифра": льготы на обучение для участников СВО и членов их семей, бесплатная переподготовка и повышение квалификации по современным образовательным программам, востребованным в цифровой отрасли, IТ викторина и розыгрыш призов.

Мероприятие проводится при поддержке фонда Защитники Отечества и Цифровая Россия. Как отмечал ранее руководитель федерального штаба партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Алексей Ландарь, цифровое образование – это огромная перспектива реализовать себя.

"Мы работаем над этим ежедневно, выстраиваем партнерские отношения с университетами, чтобы дать возможность каждому желающему участнику или ветерану СВО получить образование в IT-сфере. Переучившись на цифровые специальности, люди смогут получить востребованную профессию и работать, при этом получая достойные деньги. Мы рассказали обо всех наших партнерах и университетах, которые предоставляют такую возможность, о базовых профессиях, которые есть в контуре обучения", - отметил он